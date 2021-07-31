Süper heyecan başlıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu. Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. İlk 3 haftanın programı şöyle:



AÇILIŞI ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAPACAK



13 AĞUSTOS CUMA



20.30 Beşiktaş-Ç.Rize Cumartesi

19.15 K.Gümrük-Gaziantep

21.45 Altay-Kayseri

21.45 Hatay-Kasımpaşa Pazar

19.15 Başakşehir-Alanya

21.45 Antalya-Göztepe

21.45 Adana DS-F.Bahçe Pazartesi

19.15 Sivas-Konya

19.15 Y. Malatya-Trabzon

21.45 Giresun-G.Saray

2. HAFTANIN PROGRAMI



20 AĞUSTOS CUMA



20.30 Kayseri-Adana DS Cumartesi



19.15 Kasımpaşa-Giresun



19.15 Ç.Rize-K.Gümrük



21.45 Alanya-Altay



21.45 Gaziantep-Beşiktaş Pazar



19.15 Konya-Başakşehir



21.45 Göztepe-Y. Malatya



21.45 F.Bahçe-Antalya Pazartesi



19.15 Trabzonspor-Sivas



21.45 G.Saray-Hatay

3. HAFTANIN PROGRAMI



27 AĞUSTOS CUMA



20.30 Antalya-Ç.Rize



20.30 Adana DS-Konya Cumartesi



19.15 Y.Malatya-G.Antep



19.15 Başakşehir-Kayseri



21.45 Hatay-Alanya



21.45 Beşiktaş-K.Gümrük Pazar



19.15 Sivas-Göztepe



19.15 Kasımpaşa-G.Saray



21.45 Giresun-Trabzon



21.45 Altay-F.Bahçe