Süper heyecan başlıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu. Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. İlk 3 haftanın programı şöyle:
AÇILIŞI ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAPACAK
13 AĞUSTOS CUMA
20.30 Beşiktaş-Ç.Rize Cumartesi
19.15 K.Gümrük-Gaziantep
21.45 Altay-Kayseri
21.45 Hatay-Kasımpaşa Pazar
19.15 Başakşehir-Alanya
21.45 Antalya-Göztepe
21.45 Adana DS-F.Bahçe Pazartesi
19.15 Sivas-Konya
19.15 Y. Malatya-Trabzon
21.45 Giresun-G.Saray
2. HAFTANIN PROGRAMI
20 AĞUSTOS CUMA
20.30 Kayseri-Adana DS Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-Giresun
19.15 Ç.Rize-K.Gümrük
21.45 Alanya-Altay
21.45 Gaziantep-Beşiktaş Pazar
19.15 Konya-Başakşehir
21.45 Göztepe-Y. Malatya
21.45 F.Bahçe-Antalya Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Sivas
21.45 G.Saray-Hatay
3. HAFTANIN PROGRAMI
27 AĞUSTOS CUMA
20.30 Antalya-Ç.Rize
20.30 Adana DS-Konya Cumartesi
19.15 Y.Malatya-G.Antep
19.15 Başakşehir-Kayseri
21.45 Hatay-Alanya
21.45 Beşiktaş-K.Gümrük Pazar
19.15 Sivas-Göztepe
19.15 Kasımpaşa-G.Saray
21.45 Giresun-Trabzon
21.45 Altay-F.Bahçe