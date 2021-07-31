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Süper heyecan başlıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Süper heyecan başlıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu. Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. İlk 3 haftanın programı şöyle:

AÇILIŞI ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAPACAK

13 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş-Ç.Rize Cumartesi

19.15 K.Gümrük-Gaziantep

21.45 Altay-Kayseri

21.45 Hatay-Kasımpaşa Pazar

19.15 Başakşehir-Alanya

21.45 Antalya-Göztepe

21.45 Adana DS-F.Bahçe Pazartesi

19.15 Sivas-Konya

19.15 Y. Malatya-Trabzon

21.45 Giresun-G.Saray

2. HAFTANIN PROGRAMI

20 AĞUSTOS CUMA

20.30 Kayseri-Adana DS Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Giresun

19.15 Ç.Rize-K.Gümrük

21.45 Alanya-Altay

21.45 Gaziantep-Beşiktaş Pazar

19.15 Konya-Başakşehir

21.45 Göztepe-Y. Malatya

21.45 F.Bahçe-Antalya Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Sivas

21.45 G.Saray-Hatay

3. HAFTANIN PROGRAMI

27 AĞUSTOS CUMA

20.30 Antalya-Ç.Rize

20.30 Adana DS-Konya Cumartesi

19.15 Y.Malatya-G.Antep

19.15 Başakşehir-Kayseri

21.45 Hatay-Alanya

21.45 Beşiktaş-K.Gümrük Pazar

19.15 Sivas-Göztepe

19.15 Kasımpaşa-G.Saray

21.45 Giresun-Trabzon

21.45 Altay-F.Bahçe

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