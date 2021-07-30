HaberlerSüper LigSon dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda oynanacak ilk 3 haftanın programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak. İşte ilk 3 haftanın fikstürü...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:56Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:10
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda oynanacak ilk 3 haftanın programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oyanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak.