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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda oynanacak ilk 3 haftanın programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak. İşte ilk 3 haftanın fikstürü...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:10
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda oynanacak ilk 3 haftanın programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oyanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak.

İŞTE İLK 3 HAFTANIN FİKSTÜRÜ:

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