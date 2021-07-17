Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Sorunu paydaşlar çözsün!

Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Sorunu paydaşlar çözsün!

Son dakika haberi... Kulüpler Birlği'nden yapılan açıklamada, TFF ile yaşanan beIN Sports problemi için açıklama geldi. Yapılan açıklamada, futbol dışı unsurların konu ile ilgili yorum bildirmesinin sağlıksız olduğu ifade edilirken, ". Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz." denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:50
Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Sorunu paydaşlar çözsün!

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz." denildi.

Açıklamada, futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Vakıf, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirmişti.

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