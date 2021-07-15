Yumruğu vurmalı

RAKAM HER GEÇEN YIL KÜÇÜLÜYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yayıncı kuruluşla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. İhale 5 yıl önce yapılmış. Rakam her yıl küçülüyor. Pandeminin verdiği etkiler var. Bilet, loca satamıyoruz. Yayıncı kuruluş pastayı her geçen gün daraltıyor. Bize bu sene yaptıkları teklif 2 milyar TL. İşin ciddiyetle yapılması gerekiyor. TFF zamanında masaya yumruğunu vursaydı iş bu noktalara kadar gelmezdi."
YERLİLER 2'YE, 3'E KATLANDI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk futbolcularının ücreti neredeyse 2'ye 3'e katladı. Ben de Türk çocukları oynasın istiyorum ama bu karardan sonra 3 milyon olan yerli oyuncu, 6 milyon oldu. TFF'nin yerinde olsam '5 yıl alt yapı için kaynak veriyorum, 5 sene sonra yabancı sayısı 6 olacak' gibi bir karar alırdım" dedi.
FİYAT ARTIRMAYALIM LÜTFEN!
Başkan Çebi, futbolcu transferleri konusunda menajerlerin fiyat artırmak için kulüpleri birbirine düşürmeye çalıştığını belirterek, "Bütün kulüp başkanlarına sesleniyorum. Ali Bey'le zaten konuşuyoruz Birbirimizin istediği oyunculara talip olup fiyat artırmayalım lütfen" dedi.
40 DEĞİL, 400 KEZ ÇALARIZ
ÇEBİ: "Kurulların bağımsız olması, yayıncı konusu bizim sorunlarımız. Yayıncı kuruluşun biz zarar görürken korunmaya çalışılması bizi yoruyor. Yayıncı kuruluşun yaptığı çok doğru olmuyor, sorunu bizler yaşıyoruz. Bu rakamlar bizi çok zorluyor. 40 değil 400 kere çalacağız çözülene kadar. TFF kurullarının da bağımsız hale gelmesi lazım. Kulüplere düşmanca kararlar alıyorlar.
MOTORDA ARIZA VAR LASTİK DEĞİŞİYOR!
AĞAOĞLU: Kurullar konusundaki sorun kronikleşti. 3 senede tam 4 kez MHK başkanı değişti. Tartışmalar bitmedi. Çünkü arıza motorda, siz lastik değiştiriyorsunuz. Premier Lig'de hakem eleştiriliyor, sistem değil. La Liga'da algoritmik yapay zeka bir sonraki maçın hakemini belirliyor.
KOÇ: EN FAZLA 3'ER PUANIMIZI SİLERLER
KOÇ: TFF'nin açıklamasında istatistikler verilmiş, çalışılmış falan. Sezon ortasında yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıktı. Peki siz bize dediniz mi sezon sonu yine değişecek, ona göre mukavele yapın diye? Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı. Kulüpler birliği maça çıkmama konusunda anlaşırsa FIFA-UEFA bir şey yapamaz. En fazla 3'er puanımızı silerler."
'BİZ YAYINCIYI ZORLAMADIK, ÖDESİN'
G.Saray Başkanı Burak Elmas, "Kulüpler olarak biz Türk futbolunun sahibiyiz. Biz TFF'yi bizi yönetsin diye seçiyoruz, biz artık kaptan olacağız. Gelişim için risk alan hep bizleriz. Yayıncı kuruluş konusu var. Şartnameyi biz belirlemedik, yayıncıyı biz zorlamadık. Ne dendiyse ödenmeli. Senelerce her sene başında indirim yapıldı. Biz her sene ihale yapıyor gibi her sene paraları indiriyoruz. Her sene ihale yapalım o zaman. İkinci konu kurullar, Süper Lig'de kurullardan memnun olan kişi yok. Demek ki sistem çalışmıyor. Biz sistemi başındakileri değiştirerek yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.