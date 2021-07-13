Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbilerin tarihleri belli oldu mu?

Son dakika spor haberleri: Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbilerin tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig fikstür kura çekim tarihi ve saati TFF tarafından açıklanmıştı. Futbolseverler kura çekimi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 20 takımlı Süper Lig kaç hafta sürecek? Ne zaman başlayacak? Fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 10:37
Son dakika spor haberleri: Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbilerin tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirilecek. Futbolseverler merakla kura çekimi ile ilgili araştırma yapıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları merak ediliyor. Peki, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig fikstür kura çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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