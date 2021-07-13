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Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe ise 13. haftada Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 19:04 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 19:32
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için geri sayıma geçilirken, ilk heyecan fikstür çekimiyle başlıyor. Yeni sezonun fikstür çekimi, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

1. HAFTA:

Giresunspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - İH Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş

SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

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