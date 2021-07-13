Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için geri sayıma geçilirken, ilk heyecan fikstür çekimiyle başlıyor. Yeni sezonun fikstür çekimi, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

1. HAFTA:

Giresunspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - İH Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta

Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.