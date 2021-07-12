Sırada Luiz var

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde dur durak bilmiyor. Şampiyonluğa oynamak isteyen ve Belhanda ile Balotelli gibi isimleri kadrosuna katan mavi-lacivertliler, Brezilyalı David Luiz'le de görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Arsenal forması giyen 34 yaşındaki savunmacının transferiyle bizzat ilgilenen Murat Sancak'ın, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün hedeflerini ve vizyonunu ilettiği öğrenildi. Başkan Sancak'ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiği bildirildi.

Başlangıçta yıllık 4 milyon euro civarında bir ücret talep eden David Luiz'in, pazarlıklarda 3 milyon euro'ya kadar düştüğü gelen haberler arasında. Yıldız oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Lucas Köse ile temasların sürdüğü kaydedildi. Kariyerinde PSG, Chelsea, Benfica gibi kulüplerde oynayan dünyaca ünlü yıldız, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'den ayrılmıştı.