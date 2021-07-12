Haberler Süper Lig Ç.Rize Gökhan Gönül’ü bitiriyor

Ç.Rize Gökhan Gönül’ü bitiriyor

Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, F.Bahçe’den ayrılan Gökhan Gönül transferine nokta koymak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Tahir Kıran ve 36 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’un yaptığı görüşmede bekleme kararı çıkmıştı. Teklifleri değerlendiren Gönül’ün, Rize’ye yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından F.Bahçe’ye dönen Gökhan, 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Ç.Rize Gökhan Gönül’ü bitiriyor
Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, F.Bahçe'den ayrılan Gökhan Gönül transferine nokta koymak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Tahir Kıran ve 36 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un yaptığı görüşmede bekleme kararı çıkmıştı. Teklifleri değerlendiren Gönül'ün, Rize'ye yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından F.Bahçe'ye dönen Gökhan, 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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