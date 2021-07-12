Ç.Rize Gökhan Gönül’ü bitiriyor

Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, F.Bahçe’den ayrılan Gökhan Gönül transferine nokta koymak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Tahir Kıran ve 36 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’un yaptığı görüşmede bekleme kararı çıkmıştı. Teklifleri değerlendiren Gönül’ün, Rize’ye yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından F.Bahçe’ye dönen Gökhan, 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, F.Bahçe'den ayrılan Gökhan Gönül transferine nokta koymak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Tahir Kıran ve 36 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un yaptığı görüşmede bekleme kararı çıkmıştı. Teklifleri değerlendiren Gönül'ün, Rize'ye yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından F.Bahçe'ye dönen Gökhan, 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.