Altay Olinga’nın pesinde

Süper Lig’in yeni ekibi Altay, Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga’ya kanca attı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Belçika ekibi Royal Excel Mouscron forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan Olinga’nın transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor. İspanya’da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Apollon Limassol, Belçika’da SV Zulte Waregem, İtalya’da Sampdoria, Romanya’da Viitorul Constanta gibi takımlarda görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Belçika ekibi Royal Excel Mouscron forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan Olinga'nın transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor. İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta gibi takımlarda görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.