Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Ağaoğlu, dün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'den koltuğu devraldı. Ağaoğlu, "Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız. Gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'DEN TAM DESTEK

Görevi bırakan Ahmet Nur Çebi, "Bütün arkadaşlarımın isteği doğrultusuyla geldiğim bu görevden, kendi isteğimle ayrılıyorum. Türk futbolunun zor dönemden geçtiği süreci, bundan sonra Ahmet Ağaoğlu taşıyacak. Başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.