Belhanda çok mutlu!

Adana Demirspor'un futbol gündemine bomba gibi düşen yıldız transferi Younes Belhanda, takımın Bolu kampına katıldı. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Belhanda, "İmzayı attıktan sonra hemen buraya gelmek istedim. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak için. Herkesle tanıştım. Şu an beni evimde gibi hissettiriyorlar, çok mutluyum. Başkanımız iyi şeyler yapmak istiyor. En önemlisi gelecek olan oyuncularla birlikte bir aile olmak. İyi bir takımdaşlık sağlamak" diye camiaya umut dağıttı.

TARAFTARIMIZ ÇILGIN VE ATEŞLİ

Belhanda, Demirspor için nasıl bir araştırma yaptığı sorusuna, MaviŞimşekler'in taraftarlarına vurgu yaparak yanıt verdi. Faslı maestro, "Adana Demirspor beni istediğinde ilk olarak Youtube'a yazdım, taraftarları izledim. Gerçekten çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum" dedi.