Sağ beke Martin Linnes

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. GözGöz, son olarak Galatasaray'la sözleşmesi sona eren sağ bek Martin Linnes'i gündemine aldı. Kontratı biten sağ beki Gassama'yla yeniden anlaşma yapmayan İzmir ekibinin 29 yaşındaki Norveçli savunmacıya teklif götürdüğü, Linnes'in de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Daha önce ülkesinde Molde'de görev yapan, 29 kez milli takım formasını giyen tecrübeli sağ bek, 5.5 yıl Galatasaray'da ter döktü. Geçtiğimiz sezon 26 maçta 4 asist katkısı sağladı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, yarın Afyonkarahisar'da ilk etap kampına başlayacak.