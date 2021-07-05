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Güray Vural Antalyaspor’da

Akrepler, Gaziantep FK’den ayrılan orta sahayla anlaştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Güray Vural Antalyaspor’da
Antalyaspor, 6. imzasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Daha önce Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, kaleci Sousa ve Floranus ile imza atan Akdeniz ekibi, Gaziantep FK'yle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Güral Vural'la her konuda anlaşmaya vardı. Savunmanın solunda ve sağ kanatta forma giyebilen 33 yaşındaki deneyimli oyuncuyla birkaç gün içinde resmi imza atılacak. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı formayla toplamda 34 karşılaşmaya çıkan Vural, 5 asist katkısı sağladı. Güray Vural, daha önce Denizli, Akhisar, Trabzon ve Kayseri formalarını da giydi.
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