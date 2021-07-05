Forvete Hugo

HÜCUM hattını güçlendirmek isteyen Kayserispor, Hugo Rodallega'yı gündemine aldı. Her bölgeye takviye isteyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcüyle imzaya yakın. Süper Lig'e veda eden Denizlispor'la kontratı sona eren ve takımdan ayrılan 35 yaşındaki santrforun transferi için teknik direktör Yalçın Koşukavak da devreye girdi. Rodallega'yla Horozlar'da çalışan Koşukavak'ın görüşmesinin ardından yıldız forvetin Kayseri ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. D.Cali, Atlas, Wigan, Fulham, Akhisar, Trabzon ve Denizli formaları giyen tecrübeli hücumcu, geçen sezon 37 karşılaşmada 14 gol, 3 asist yapmasına rağmen Ege ekibinin ligden düşmesine engel olamadı.