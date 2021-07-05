Balo geliyor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan, Belhanda ve Assombalonga transferlerinden sonra bombayı patlattı. Mavi-Şimşekler, uzun bir süredir görüştüğü dünyaca ünlü İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli transferinde imza aşamasına geldi. Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirten Başkan Murat Sancak, "Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Geriye kalan yüzde 15'lik kısım önemli" ifadelerini kullandı.

DEMİRSPOR'UN bir diğer yıldız transferi Belhanda, 2016-2017 sezonunda Dynamo Kiev'den kiralık olarak gittiği Fransız ekibi Nice'da Balotelli'yle birlikte oynamıştı. Balotelli'nin maaşının yarısını sponsorun karşılayacağını vurgulayan Başkan Sancak, 31 yaşındaki santrforun sıra dışı karakteriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi... Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır" diye konuştu.