Akintola da Demirspor’a

Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland’dan Hatayspor’da kiralık olarak oynayan ve 37 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Akintola’yla da el sıkıştı. Başkan Murat Sancak, “Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşüyoruz. Pazartesi (bugün) belli olur” dedi.
Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland'dan Hatayspor'da kiralık olarak oynayan ve 37 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Akintola'yla da el sıkıştı. Başkan Murat Sancak, "Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşüyoruz. Pazartesi (bugün) belli olur" dedi.