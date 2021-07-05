Haberler Süper Lig Akintola da Demirspor’a

Akintola da Demirspor’a

Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland’dan Hatayspor’da kiralık olarak oynayan ve 37 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Akintola’yla da el sıkıştı. Başkan Murat Sancak, “Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşüyoruz. Pazartesi (bugün) belli olur” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Akintola da Demirspor’a
Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland'dan Hatayspor'da kiralık olarak oynayan ve 37 maçta 7 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Akintola'yla da el sıkıştı. Başkan Murat Sancak, "Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşüyoruz. Pazartesi (bugün) belli olur" dedi.
SON DAKİKA