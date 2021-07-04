Salih Karagümrük’te

Süper Lig’in renkli ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun’u transfer etti. 29 yaşındaki savunmacı, son olarak Gençlerbirliği formasını giymişti ve 18 Şubat’tan bu yana boştaydı. Salih ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Salih, daha önce Sakarya, Kayseri, Galatasaray, Trabzon ve Antalya formaları da giymişti.
Süper Lig'in renkli ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u transfer etti. 29 yaşındaki savunmacı, son olarak Gençlerbirliği formasını giymişti ve 18 Şubat'tan bu yana boştaydı. Salih ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Salih, daha önce Sakarya, Kayseri, Galatasaray, Trabzon ve Antalya formaları da giymişti.