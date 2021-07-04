Belhanda'dan transfer itirafı geldi! "Adana Demirspor'u tercih etmemin sebebi..."

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzalayan Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Faslı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzalayan Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Faslı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"MAÇLARA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Kendimi iyi hissediyorum. Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Futbolu çok özledim."Türkiye'deki taraftarlar %200 futbolla yaşıyorlar."
"BANA 8 NUMARA GÖREVİ VERİLİRSE 10 NUMARA OYNAMAM"
"Eğer antrenör bana 8 numara görevi verirse, sırtımda 10 numara yazsa bile 10 numara oynamam. Formasında 90 numara yazan oyuncu nerede oynayacak?"
"ADANA DEMİRSPOR'U TERCİH ETMEMİN İLK SEBEBİ KULÜBÜN HEDEFLERİ"
"Adana Demirspor'u tercih etmemin ilk sebebi kulübün hedefleri oldu. Sunulan proje bana çok uyuyordu. Normalde 1-2 hafta düşünülür ama ben 2 günde ikna oldum."
"KANIMDA ADANA DEMİRSPOR'UN RENKLERİNİ TAŞIYORUM"
"Şu anda Adana Demirspor için mücadele ediyorum. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Galatasaray'da 4 sezon geçirdim ancak yeni bir döneme başlamanın zamanı geldi. Artık Adana Demirspor'dayım. Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Yeterince rekabetçi olduktan sonra zafer gelir. Hedefimiz hep kazanmak olacak."
"GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBEYDİ"
"Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edilmiştim. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray'da iyi anılar ve kupalar biriktirdim. Benim için çok güzel bir tecrübeydi."