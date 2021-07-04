Belhanda'dan transfer itirafı geldi! "Adana Demirspor'u tercih etmemin sebebi..."

"ADANA DEMİRSPOR'U TERCİH ETMEMİN İLK SEBEBİ KULÜBÜN HEDEFLERİ" "Adana Demirspor'u tercih etmemin ilk sebebi kulübün hedefleri oldu. Sunulan proje bana çok uyuyordu. Normalde 1-2 hafta düşünülür ama ben 2 günde ikna oldum."

"KANIMDA ADANA DEMİRSPOR'UN RENKLERİNİ TAŞIYORUM" "Şu anda Adana Demirspor için mücadele ediyorum. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Galatasaray'da 4 sezon geçirdim ancak yeni bir döneme başlamanın zamanı geldi. Artık Adana Demirspor'dayım. Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Yeterince rekabetçi olduktan sonra zafer gelir. Hedefimiz hep kazanmak olacak."