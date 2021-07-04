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4-5 kaliteli isim gelecek

Çalımbay: Sefa ve Koray’ı aldık. Bir an önce takviyeleri yaparsak çok büyük avantaj sağlarız.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
4-5 kaliteli isim gelecek
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa kupaları bizim için çok önemli. Çünkü ligden önce başlayacağımız için bu maçlar bizim için hakikaten lige hazırlık maçı gibi olacak" dedi. Kaliteli transfer yapmak zorunda olduklarını belirten Çalımbay, "G.Birliği'nden Sefa'yı ve Karagümrük'ten Koray'ı aldık. 4-5 tane oyuncu almaya çalışıyoruz. Bir an önce alırsak çok büyük avantaj olacak. Oturmuş bir kadromuz var" şeklinde konuştu.
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