4-5 kaliteli isim gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa kupaları bizim için çok önemli. Çünkü ligden önce başlayacağımız için bu maçlar bizim için hakikaten lige hazırlık maçı gibi olacak" dedi. Kaliteli transfer yapmak zorunda olduklarını belirten Çalımbay, "G.Birliği'nden Sefa'yı ve Karagümrük'ten Koray'ı aldık. 4-5 tane oyuncu almaya çalışıyoruz. Bir an önce alırsak çok büyük avantaj olacak. Oturmuş bir kadromuz var" şeklinde konuştu.