Malatya’dan son bomba

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro için kolları sıvayan Yeni Malatya, hız kesmiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Haddadi ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon sonunda küme düşen Ankaragücü'nden Alper Potuk'a kanca attı. 30 yaşındaki arta saha ile görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlayan Doğu ekibi, Başkent ekibine 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor'a imza atmaya hazır olduğu belirtilirken, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıkan Alper Potuk, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, kariyerinde Eskişehir ve F.Bahçe formaları da giydi.