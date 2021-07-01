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‘G.Antep’e transfer şart’

GAZİANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, dün basının karşısına geçti. Birçok konu hakkında konuşan Bulut’un öne çıkan sözleri şunlar: “5 veya 6 transfer daha yapmak istiyoruz. Futbolcuların kamp dönemini de görmek istiyorum. Bolu kampını gördükten sonra aramızdan ayrılan futbolcular olacak. Yabancı sayısı konusunda hocalara hiçbir şey sorulmadı. Teknik direktör biziz ama yabancı sayısı bize sorulmuyor. 25 yıldır kulüplerimize hiçbir faydası olmadı.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
‘G.Antep’e transfer şart’
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, dün basının karşısına geçti. Birçok konu hakkında konuşan Bulut'un öne çıkan sözleri şunlar: "5 veya 6 transfer daha yapmak istiyoruz. Futbolcuların kamp dönemini de görmek istiyorum. Bolu kampını gördükten sonra aramızdan ayrılan futbolcular olacak. Yabancı sayısı konusunda hocalara hiçbir şey sorulmadı. Teknik direktör biziz ama yabancı sayısı bize sorulmuyor. 25 yıldır kulüplerimize hiçbir faydası olmadı."
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