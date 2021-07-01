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Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Süper Lig'e dönüyor!

Son dakika transfer haberi... Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli stoper Bruno Alves'e Süper Lig'den talip çıktı. 39 yaşındaki yıldız futbolcunun babası, oğlunun transferine ilişkin yaptığı konuşmada, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 17:38
Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Süper Lig'e dönüyor!

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Bruno Alves'in babası Washington Alves, oğluna Türkiye'den teklif olduğunu söyledi.

Porto'ya geri döneceği konuşulan 39 yaşındaki oyuncu için konuşan baba Alves, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrıldıktan sonra Cagliari ve Rangers'ta oynayan Portekizli oyuncu, son olarak Parma'da 3 yıl geçirmişti.

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