Demir’de geri sayım

Dünyaca ünlü yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Adana Demirspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in yeni takımı, uzun süredir temas halinde olduğu isimlerden Belhanda'ya imza attırmak için adeta gün sayıyor. Başkan Murat Sancak'ın bizzat görüşmelerde yer aldığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun taleplerinin büyük bölümünün kabul edildiği ifade edildi. 4 yıl formasını giydiği G.Saray'dan geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru olaylı bir şekilde ayrılan 31 yaşındaki Faslı yıldız, Süper Lig'de toplam 99 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 18 kez fileleri havalandırdı, 22 de asist yaptı.