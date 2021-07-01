Antalyaspor’da çifte imza

Geçtiğimiz sezonun flaş takımı, 2021-22 öncesi bombaları patlatmaya başladı. İddialı bir kadroyla Süper Lig’e başlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, kaleci Sousa’ya 3, sağ bek Floranus’a da 4 yıllık imza attırdı.
Son Türkiye Kupası Finalisti Antalyaspor, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro için bombaları patlatmaya başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transferde somut adımlar atan kırmızı-beyazlılar, dün iki isme imza attırdı. Güney ekibi, Portekizli kaleci Diogo Sousa ve Hollandalı sağ bek Sherel Floranus'a formayı giydirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende Sousa ile 4, Floranus'la da 3 senelik anlaşma yapıldığı açıklandı. İmza töreninde konuşan asbaşkan İsmail İltemir, "Futbolcularımızın Antalyaspor formasıyla uzun süre başarı elde etmesini temenni ediyoruz. Takıma güç katacaklarına olan inancımız tam" dedi.