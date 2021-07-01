TAM 18 sene sonra Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Altay’da gündem Mustafa Denizli... Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu’nun teknik direktör Denizli ile görüştüğü ve yanıt beklediği öğrenildi. İzmir ekibini Süper Lig’e çıkaran 71 yaşındaki hocayla devam etmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
TAM 18 sene sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Altay'da gündem Mustafa Denizli... Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu'nun teknik direktör Denizli ile görüştüğü ve yanıt beklediği öğrenildi. İzmir ekibini Süper Lig'e çıkaran 71 yaşındaki hocayla devam etmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.