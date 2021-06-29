Harun Tekin Paşa’da

Kasımpaşa, F.Bahçe’yle kontratı biten Harun Tekin’le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2018’de 2,75 milyon euro’ya Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki milli kaleci, Altay Bayındır’ın yüksek formu sonrası yedek kulübesinden çıkamamıştı. 1.87 boyundaki tecrübeli eldiven, geçen sezon 8 maçta, 9 gol yedi.
Kasımpaşa, F.Bahçe'yle kontratı biten Harun Tekin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2018'de 2,75 milyon euro'ya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki milli kaleci, Altay Bayındır'ın yüksek formu sonrası yedek kulübesinden çıkamamıştı. 1.87 boyundaki tecrübeli eldiven, geçen sezon 8 maçta, 9 gol yedi.