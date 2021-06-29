Cemali kiralanıyor

Rizespor, Başakşehir’in sol beki Cemali Sertel’i kadrosuna katıyor. 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev alacak. Genç savunmacı, geçen sezon turuncu-lacivertlilerde 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında boy gösterdi.
Rizespor, Başakşehir'in sol beki Cemali Sertel'i kadrosuna katıyor. 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev alacak. Genç savunmacı, geçen sezon turuncu-lacivertlilerde 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında boy gösterdi.