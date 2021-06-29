"Birliği kuracağız"

Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran, kimseyle kavga etmeden tüm kulüplerle dostça mücadele edeceklerini söylerken, geçtiğimiz ay Trabzonspor, Giresunspor ve kendilerinin öncülük edecekleri Karadeniz Birliği'ne vurgu yaptı. Başkan Kıran, "Hedefimiz Karadeniz birliğini kurmak, herkesin birbirine destek olması. Çok ciddi bir potansiyel var, bunu kullanamıyoruz. Biz, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin'den Sakarya'ya kadar kullanamıyoruz. Bu gücü kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Karadeniz birliğini kurmamız lazım. Karadeniz birliğini kurarsak eğer bizim bileğimizi kimse bükemez. Ben Trabzon ile kol kola maç seyredeceğim dediğim zaman buna bir sürü Rizeli ve Trabzonlu hemşehrim çok sıcak yaklaştı. Birkaç fanatik haricinde. Trabzon ile iç içesin. Değişik olan ne? Birkaç futbolcunun şahsi meselesinden dolayı senelerce küsemeyiz. Biz kimseyle yapmayacağız. Özellikle Karadeniz kulüpleri ile yapmayacağız" diye konuştu.