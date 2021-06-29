Amilton Göz-Göz’e

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Göztepe, transfer arayışlarını sürdürüyor. İzmir ekibi sol kanat transferinde son olarak Antalyaspor’dan Amilton’un peşine düştü. Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin son ayındaki Brezilyalı futbolcunun, Türkiye’den ayrılmayı düşünmediği ve Göztepe’nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. 2.5 sezondur Antalyaspor’da oynayan 31 yaşındaki Amilton, geçtiğimiz sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Göztepe, transfer arayışlarını sürdürüyor. İzmir ekibi sol kanat transferinde son olarak Antalyaspor'dan Amilton'un peşine düştü. Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin son ayındaki Brezilyalı futbolcunun, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği ve Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. 2.5 sezondur Antalyaspor'da oynayan 31 yaşındaki Amilton, geçtiğimiz sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.