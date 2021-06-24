Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı itirazına ret!

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.

Kulüpler Birliğinin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

İŞTE TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihli Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleme ve denetim yetkisinin sınırı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İdari Yargı Yetkisinin Sınırı" başlıklı 2. maddesinin 2. fıkrası ile getirilen düzenlemeye paralellik göstermektedir. Anılan düzenleme "İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler." şeklindedir. Bu düzenleme, T. C. Anayasa'nın 125. maddesinin "Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez." şeklindeki 4. fıkrası hükmüne dayanmaktadır. Buna göre, TFF icra organları işlemlerinin Tahkim Kurulu tarafından denetimi de icra organlarının işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı hususu ile sınırlı olmalıdır. Diğer bir anlatımla Tahkim Kurulu, icra organlarının yerini alması anlamına gelecek şekilde yerindelik denetimi yapamaz. Tahkim Kurulu'nun yargı yetkisinin hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olması yönündeki temel prensip uyarınca Tahkim Kurulu tarafından TFF icra organlarının takdir yetkisini kaldıran karar alınamayacağı kanaati ile; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihli Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleme ve denetim yetkisinin sınırı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İdari Yargı Yetkisinin Sınırı" başlıklı 2. maddesinin 2. fıkrası ile getirilen düzenlemeye paralellik göstermektedir. Anılan düzenleme "İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler." şeklindedir. Bu düzenleme, T. C. Anayasa'nın 125. maddesinin "Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez." şeklindeki 4. fıkrası hükmüne dayanmaktadır. Buna göre, TFF icra organları işlemlerinin Tahkim Kurulu tarafından denetimi de icra organlarının işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı hususu ile sınırlı olmalıdır. Diğer bir anlatımla Tahkim Kurulu, icra organlarının yerini alması anlamına gelecek şekilde yerindelik denetimi yapamaz. Tahkim Kurulu'nun yargı yetkisinin hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olması yönündeki temel prensip uyarınca Tahkim Kurulu tarafından TFF icra organlarının takdir yetkisini kaldıran karar alınamayacağı kanaati ile TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın TFF Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihli Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatının 2. maddesi hükmü gereğince Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın itirazının usul yönünden reddine, karar verilmiştir.