Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Bacca ve Balotelli açıklaması!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, transfer gündemlerinde olan Bacca ve Balotelli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2 yıldızın transferiyle ilgili yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. BeIN Sports'a konuşan Aybaba, "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeye verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" dedi.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, dış transferde Antalyaspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağlamıştı.