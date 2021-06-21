Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Bacca ve Balotelli açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'da Samet 'dan ve açıklaması!

26 yıllık hasretini dindirerek 'e yükselen 'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen , santrfor mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor. Carlos ve 'yi gündeminde tutan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:05
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Bacca ve Balotelli açıklaması!

Teknik Direktörü Samet , transfer gündemlerinde olan ve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2 yıldızın transferiyle ilgili yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. BeIN Sports'a konuşan Aybaba, "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeye verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. 'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" dedi.

26 yıl sonra 'e yükselen Adana Demirspor, dış transferde 'dan kaleci 'ı renklerine bağlamıştı.

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