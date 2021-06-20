Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

Fenerbahçe yönetimi yanıtı merakla beklenen sorunun cevabı için sessiz ve derinden ilerliyor. Birçok isimle görüşen sarı lacivertlilerin yeni hocanın ismini herkesi şaşırtan bir açıklamayla, aniden duyurması bekleniyor. F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un kulüp muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında, 2021-22 futbol sezonunda sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı konusunun 21 Haziran'a kadar netleşeceğini belirtmişti.

Tüm camia teknik direktör isminin pazartesi günü açıklanmasını beklerken aday isimlere her gün yenileri katılıyor. Bu nedenle kulübün tıpkı Serdar Dursun transferinde olduğu gibi sessiz ve derinden gidip bir anda herkesi şaşırtan bir açıklamayla yeni hocanın adını duyurması bekleniyor. Listeye son olarak Igor Angelovski de girdi. Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski yönetimin B planı durumunda.