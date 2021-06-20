Haberler Süper Lig Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

Son dakika haberleri | 'de 'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

'de yeni sezona yaklaşılırken 'de hoca konusu bilinmezliğini koruyor. Sarı lacivertlilerde başkan 'un teknik direktör sözüne yalnızca bir gün kaldı ancak somut bir gelişme yaşanmadı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin bir B planının da olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:20
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

yönetimi yanıtı merakla beklenen sorunun cevabı için sessiz ve derinden ilerliyor. Birçok isimle görüşen sarı lacivertlilerin yeni hocanın ismini herkesi şaşırtan bir açıklamayla, aniden duyurması bekleniyor. 'de Başkan 'un kulüp muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında, 2021-22 futbol sezonunda sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı konusunun 21 Haziran'a kadar netleşeceğini belirtmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

Tüm camia teknik direktör isminin pazartesi günü açıklanmasını beklerken aday isimlere her gün yenileri katılıyor. Bu nedenle kulübün tıpkı transferinde olduğu gibi sessiz ve derinden gidip bir anda herkesi şaşırtan bir açıklamayla yeni hocanın adını duyurması bekleniyor. Listeye son olarak Igor Angelovski de girdi. Teknik Direktörü Igor Angelovski yönetimin B planı durumunda.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

şimdiye dek , , , ve gibi dünya futbolunun önemli teknik direktörleriyle temasa geçti ancak net bir açıklama yapılmadı. Sezonu 1 Temmuz'da 'nda açacağını resmi siteden açıklamasına rağmen henüz bir teknik adamla anlaşamayan 'de yönetimin bir yandan seçim çalışmaları, bir yandan teknik adam arayışını diğer yandan da iç ve dış transferler çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözüne 1 gün kaldı! İşte B planı

Şu ana kadar görüşülen teknik adamlarla el sıkışılamamasında en büyük nedenin, sarı lacivertli ekibin kadro yapısında özellikle hücum hattına ve bazı bölgelere ciddi takviyeler istemelerinin ektisinin olduğu da sızan haberler arasında. Hal böyleyken 'de tüm camia yapılacak açıklamayı bekliyor.

SON DAKİKA