Golcü yolda!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, transferde somut adımlar atmaya başladı. Siyah- beyazlılar son olarak S.Arabistan'da Al İttihad'da oynayan Prijovic'i listesine aldı. Yönetim, kontratı süren 31 yaşındaki golcüyü bonservisle alamadığı takdirde kiralık formülünü devreye sokacak. 2014-15'te TFF 1. Lig'de Bolu'da da oynayan Prijovic, geçen sezon 29 maçta 9 gol, 1 asist yaptı.

HIRVATİSTAN'DA İZ BIRAKTI

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, transferde somut adımlar atmaya başladı. Siyah-beyazlılar son olarak S.Arabistan'da Al İttihad'da oynayan Prijovic'i listesine aldı. Yönetim, kontratı süren 31 yaşındaki golcüyü bonservisle alamadığı takdirde kiralık formülünü devreye sokacak. 2014-15'te TFF 1. Lig'de Bolu'da da oynayan Prijovic, geçen sezon 29 maçta 9 gol, 1 asist yaptı.

28 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK

Altay'da Mustafa Denizli'nin kaderi önümüzdeki hafta belirlenecek. 28 Haziran'da yapılacak kongreye tek aday olarak girmesi beklenen mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu, kongre sonrası somut adımları atacak.