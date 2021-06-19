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Golcü yolda!

İzmir ekibi, bir dönem Bolu’da oynayan Sırp santrfor Prijovic ve Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanan için girişimlerini hızlandırdı. İki golcü de teklife sıcak bakıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Golcü yolda!

'in yeni ekibi , transferde somut adımlar atmaya başladı. Siyah- beyazlılar son olarak S.Arabistan'da Al İttihad'da oynayan Prijovic'i listesine aldı. Yönetim, kontratı süren 31 yaşındaki golcüyü bonservisle alamadığı takdirde kiralık formülünü devreye sokacak. 2014-15'te . Lig'de Bolu'da da oynayan Prijovic, geçen sezon 29 maçta 9 gol, 1 asist yaptı.

HIRVATİSTAN'DA İZ BIRAKTI
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, transferde somut adımlar atmaya başladı. Siyah-beyazlılar son olarak S.Arabistan'da Al İttihad'da oynayan Prijovic'i listesine aldı. Yönetim, kontratı süren 31 yaşındaki golcüyü bonservisle alamadığı takdirde kiralık formülünü devreye sokacak. 2014-15'te TFF 1. Lig'de Bolu'da da oynayan Prijovic, geçen sezon 29 maçta 9 gol, 1 asist yaptı.

28 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK
Altay'da 'nin kaderi önümüzdeki hafta belirlenecek. 28 Haziran'da yapılacak kongreye tek aday olarak girmesi beklenen mevcut başkan , kongre sonrası somut adımları atacak.

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