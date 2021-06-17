Limit açıklandı!

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. TFF, geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının ardından yönetim kurulunu toplayarak talepleri değerlendirmiş, pandemi nedeniyle düşen gelirlerin ardından kulüpleri talepleri doğrultusunda gelecek sezon için harcama limitlerinde en fazla %25 sapma oranına izin vermişti.

EN FAZLA G.SARAY'DA

TFF'DEN yapılan açıklamaya göre; yüzde 25 sapmalı olarak belirlenen limitlerde; şampiyon Beşiktaş 386, G.Saray 546, F.Bahçe 497 ve Trabzon 274 milyon TL harcama limitine sahip oldu. 4 Büyükler dışında en çok harcama limitine sahip olan takım 233 milyon TL'yle Rizespor oldu. En az limit ise 101 milyon TL ile Kayserispor'un gösterildi. Harcama limitlerinin 15 Aralık'a kadar yapılan başvurularla artırılabileceği de açıklandı.