Haberler Süper Lig Limit açıklandı!

Limit açıklandı!

, yeni sezonun harcama limitlerini belirledi. Yüzde 25 sapmalı belirlenen limitte; şampiyon 386, 546, 497 ve 274 milyon TL oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Limit açıklandı!

ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. , geçtiğimiz günlerde ile yapılan toplantının ardından yönetim kurulunu toplayarak talepleri değerlendirmiş, pandemi nedeniyle düşen gelirlerin ardından kulüpleri talepleri doğrultusunda gelecek sezon için harcama limitlerinde en fazla %25 sapma oranına izin vermişti.

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TFF'DEN yapılan açıklamaya göre; yüzde 25 sapmalı olarak belirlenen limitlerde; şampiyon 386, 546, 497 ve 274 milyon TL harcama limitine sahip oldu. dışında en çok harcama limitine sahip olan takım 233 milyon TL'yle oldu. En az limit ise 101 milyon TL ile 'un gösterildi. Harcama limitlerinin 15 Aralık'a kadar yapılan başvurularla artırılabileceği de açıklandı.

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