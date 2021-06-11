Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Kulüp başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini; transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıklamıştı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" ifadelerini kullanmıştı.