Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Son dakika spor haberi: 'den transferde bombası! İşte teklifin detayları...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ligin yeni ekiplerinden için birçok yıldız oyuncunun adı anılırken, kulüp başkanı söylentileri doğrulaşmıştı. Özellikle Balotelli transferinin akıbeti merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 11:32
Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırıklarına hız kesemeden devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Bu kulüplerden biri de ligin yeni ekiplerinden olan ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ...

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Birçok isimle temaslarını sürdüren Adana ekibi ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Kulüp başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini; transfer listelerinde Danny Welbeck ve 'nin de olduğunu açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Tüm bu gelişmelerin ardından, yıldız isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Süper Lig'in yeni takımı , İtalyan futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan 'ye üç senelik sözleşme teklif etti.

Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Monza ile kontratı sona erecek yıldızı ikna etmek isteyen 'de başkan 'ın İtalyan oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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