Son dakika spor haberi: Adana Demir'den transferde Mario Balotelli bombası! İşte teklifin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırıklarına hız kesemeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırıklarına hız kesemeden devam ediyor.
Bu kulüplerden biri de ligin yeni ekiplerinden olan ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor...
Birçok isimle temaslarını sürdüren Adana ekibi ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Kulüp başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini; transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıklamıştı.
Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından, yıldız isim Mario Balotelli için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, İtalyan futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan Mario Balotelli'ye üç senelik sözleşme teklif etti.
Monza ile kontratı sona erecek yıldızı ikna etmek isteyen Adana Demir'de başkan Murat Sancak'ın İtalyan oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.