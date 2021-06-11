Denizli bekliyor

Altay’ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’na durumu anlatacağını belirten Denizli, “Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. ‘Problem değil’ derse hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.
Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na durumu anlatacağını belirten Denizli, "Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. 'Problem değil' derse hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.