Haberler Süper Lig Denizli bekliyor

Denizli bekliyor

Altay’ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör , gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’na durumu anlatacağını belirten Denizli, “Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. ‘Problem değil’ derse hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Denizli bekliyor
Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör , gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na durumu anlatacağını belirten Denizli, "Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. 'Problem değil' derse hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.
SON DAKİKA