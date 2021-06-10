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Erkan Antalya’ya

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, ile anlaştıklarını açıkladı. Başkan Çetin, “Yüzde 90 bu transfer oldu diyebiliriz” dedi. Bonservisi Alman ekibi Mainz’daki 19 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımında kiralık oynadı. Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen Ümit Milli futbolcu, 25 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Erkan Antalya’ya
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, ile anlaştıklarını açıkladı. Başkan Çetin, "Yüzde 90 bu transfer oldu diyebiliriz" dedi. Bonservisi Alman ekibi Mainz'daki 19 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında kiralık oynadı. Geleceğin Mesut Özil'i olarak gösterilen Ümit Milli futbolcu, 25 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
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