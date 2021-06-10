Adana Demirspor transferde şaha kalktı!

Süper Lig özlemini dindiren Adana Demirspor kaliteli kadro kurmak için kolları sıvadı. Başkan Murat Sancak'ın hayalleri de peşinden koştuğu oyuncular kadar büyük. Mavi-Şimşekler bir süredir Mario Balotelli'yi istiyor. Gana asıllı İtalyan yıldıza 3 yıllık kontrat önerildi. Son olarak Serie B'de Monza'da oynayan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde. Demirspor'un kanca attığı bir diğer isim ise hayli tanıdık. Galatasaray ile şampiyonluk yaşayıp, 29 golle krallığa ulaşan Bafetimbi Gomis de listede. Kısa süre önce Türkiye'e gelen tecrübeli yıldız ile bir görüşme gerçekleşti.

WELBECK'TE GERİ SAYIM

İngiliz milli yıldız Danny Welbeck de Demirspor'un gündeminde. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki santrfora da teklif gitti. Kariyerinde daha önce ManU, Arsenal gibi devlerde forma giyen Welbeck'ten cevap bekleniyor. Geçen sezon Brighton formasıyla 24 maçta 6 defa ağları sarstı, 3 de asist yaptı. İngiltere Milli Takımı'nda da 42 kez boy gösteren tecrübeli forvet, 16 kez ağları havalandırdı. Mavi-Şimşekler'in liste başı ise Mario Balotelli.