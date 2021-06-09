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Son dakika spor haberleri | transfer döneminin bitiş tarihini uzattı!

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile -22 sezonu yaz ve kış transfer dönemi ile ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre iki transfer döneminin bitiş tarihleri de birer hafta uzatıldı. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 22:01
Son dakika spor haberleri | TFF transfer döneminin bitiş tarihini uzattı!

, yaz ve kış transfer döneminin birer hafta uzatıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, -2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin -2022 sezonu güncel kurları yerine (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları ( döviz alış) hesaba alınacaktır.

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4. Covid-19 Pandemisi ve takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5. 2021- Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.

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