Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri | Kulüpler Birliği yabancı kuralının kaldırılması için Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Son dakika spor haberleri | yabancı kuralının kaldırılması için 'na başvurdu!

, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon 'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. , konuyla ilgili 'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:50
Son dakika spor haberleri | Kulüpler Birliği yabancı kuralının kaldırılması için Tahkim Kurulu'na başvurdu!

, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon 'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. , konuyla ilgili 'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.

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