Yabancıda ışık

Kulüpler Birliği'nde sıkıntıları dinleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, başta yabancı sayısı olmak üzere, liglerdeki takım sayısı, harcama limitleri ve yayın gelirleri hakkında olumlu mesajlar verdi. Özdemir, "Birinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama konusu. '8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz' diye madde vardı. Biz de bu kararı alırken uzun zaman düşündük. Kulüplerimiz, pandemi nedeniyle 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz." açıklamasında bulundu.



GELİRLERE PANDEMİ DARBESİ

Takım harcama limitlerinin tekrar gözden geçirilmesinin söz konusu olduğunu aktaran TFF Başkanı, bu konuda şöyle konuştu: Son 1,5 sezonda takımlarımız seyircilerinden mahrum kaldı. Bu nedenle tribün gelirlerinden, saha içi reklam gelirlerinden kayıpları oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz. Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödediğini biliyoruz. 'Geçmiş sezondaki kura sabit olur mu?' diye görüşler var, değerlendireceğiz.



'HOŞGÖRÜ İSTEDİK'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF) yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, alınan bazı kararlarla ilgili düzeltme istediklerini söyledi. Çebi, şöyle devam etti: Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı ve limit kararlarında yumuşama ve hoşgörü istirham ettik.



HUKUKİ İŞLEM BAŞLADI

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıları dile getiren Özdemir, "Son taksitlerini bugün (dün) son gün olmasına rağmen ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık. Gelecek sezon 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli.



18'E TAKIMA İNİYORLAR

Küme düşme konusunun da görüşüldüğünü anlatan Özdemir, "Kulüpler taleplerini ilettiler. Hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Avrupa'daki takımlar bile 20 takımdan 18'e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması gerçekten çok zor oluyor.