Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli kararı! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: 'da kararı! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi... 'in yeni ekibi 'da yönetim, teknik direktör ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 17:00
Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli kararı! Yeni sezonda...

'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı 'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. 'ın haberine göre; Başkan 'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

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