Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli kararı! Yeni sezonda...

Altay'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre; Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Denizli'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.