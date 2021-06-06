Ahmet Nur Çebi'den yabancı sayısı yorumu!

Çebi, "Sahaya çıkıyorsunuz 11 yabancı oynuyor. İçinde bir Türk oyuncu yok, İstiklal Marşı okunuyor. Bu da hoş tablo değil. Diğer taraftan da bu tür konularda da bir anda karar vererek geçiş yapamazsınız, süreç ister. Çünkü yapılmış kontratlar var. Ocak ayında bir değişiklik yaptılar ama beyhude, geçen yıl bize faydası olmadı." diye konuştu.



Limit artışının yeterli olmadığını vurgulayan Çebi, "Biz derdimizi anlattık, anlayacaklarını umuyorum ama biz de onları anlamalıyız. Ortak bir yol bulmalıyız. Ne uçup kaçalım ne bizim gırtlağımıza nefes alamayacak şekilde bassınlar. O zaman ortada bir yerde buluşacak şekilde oluşacak politikayı doğru buluyorum" dedi. Başkan Çebi, tribünlerin ağustos ayında tedbirli olarak taraftarlara açılacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.