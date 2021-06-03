Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve ilgili sezonda hem gol kralı hem de şampiyon olan Bafetimbi Gomis için Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor devreye girdi.

Transferle ilgili son gelişmeleri spor yorumcusu Salim Manav aktardı.

Manav, "Diego Costa, Balotelli, Gomis ve Carlos Bacca Adana Demirspor'un transfer listesinde. Balotelli'nin gelme ihtimali yüzde 49. Görüşmeler devam ediyor. Bacca'nın yıllık ücreti yaklaşık 3 milyon Euro. Costa'nın menajeri Adana Demirspor'un ilgisini doğruladı. Gomis'e bir ilgi var ve gelirse katkı sağlar ama bu tarz transferlerin süreci uzun sürüyor, kolay değil" şeklinde konuştu.