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Son dakika transfer haberi: Bafetimbi bombası! 'e geri dönüyor

Son dakika transfer haberi: 'e yükselen 'ın eski yıldızı Bafetimbi için devreye girdi. Süper Lig ekibi, Gomis ile birlikte ve 'yı da gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:03
Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

'da 1 sezon forma giyen ve ilgili sezonda hem gol kralı hem de şampiyon olan Bafetimbi için 'e yeni çıkan devreye girdi.

Transferle ilgili son gelişmeleri spor yorumcusu Salim Manav aktardı.

Manav, "Diego Costa, Balotelli, Gomis ve Carlos Bacca Adana Demirspor'un transfer listesinde. Balotelli'nin gelme ihtimali yüzde 49. Görüşmeler devam ediyor. Bacca'nın yıllık ücreti yaklaşık 3 milyon Euro. Costa'nın menajeri Adana Demirspor'un ilgisini doğruladı. Gomis'e bir ilgi var ve gelirse katkı sağlar ama bu tarz transferlerin süreci uzun sürüyor, kolay değil" şeklinde konuştu.

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