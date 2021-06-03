Başkan Hakan Karaahmet, iç transferde de çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi. Karaahmet, "Yabancılarımızdan 4 tanesi devam ediyor. Yerli futbolcularımızın 1-2 tanesiyle son aşamaya geldik. Kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır" diye konuştu.
20 milyonluk yasak var
44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan Hakan Karaahmet, iç transferde de çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi. Karaahmet, "Yabancılarımızdan 4 tanesi devam ediyor. Yerli futbolcularımızın 1-2 tanesiyle son aşamaya geldik. Kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır" diye konuştu.