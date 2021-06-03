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20 milyonluk yasak var

44 yıl sonra 'e yükselen 'da Başkan Hakan Karaahmet, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
20 milyonluk yasak var
44 yıl sonra 'e yükselen 'da Başkan Hakan Karaahmet, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karaahmet, &quot;Yaklaşık 20 milyon TL transfer yasağı var. Onu halledeceğiz. Anlık maceraların kulübe ileride çok zarar vereceğini biliyoruz&quot; dedi.


Başkan Hakan Karaahmet, iç transferde de çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi. Karaahmet, "Yabancılarımızdan 4 tanesi devam ediyor. Yerli futbolcularımızın 1-2 tanesiyle son aşamaya geldik. Kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır" diye konuştu.
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