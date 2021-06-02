Selim Ilgaz Samsun’a

Hatayspor’da 5 sezondur forma giyen Selim Ilgaz, kulüpten ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Samsunspor yönetimiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Mart ayı başında çapraz bağları kopan Selim’in yeni sezona yetişeceği öğrenildi. Tecrübeli isim, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Toplam 169 maçta forma giydi 30 gol, 14 asist yaptı.
Hatayspor'da 5 sezondur forma giyen Selim Ilgaz, kulüpten ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Samsunspor yönetimiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Mart ayı başında çapraz bağları kopan Selim'in yeni sezona yetişeceği öğrenildi. Tecrübeli isim, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Toplam 169 maçta forma giydi 30 gol, 14 asist yaptı.