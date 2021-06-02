Haberler Süper Lig Selim Ilgaz Samsun’a

Samsun’a

’da 5 sezondur forma giyen , kulüpten ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Samsunspor yönetimiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Mart ayı başında çapraz bağları kopan Selim’in yeni sezona yetişeceği öğrenildi. Tecrübeli isim, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Toplam 169 maçta forma giydi 30 gol, 14 asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Selim Ilgaz Samsun’a
'da 5 sezondur forma giyen , kulüpten ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Samsunspor yönetimiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Mart ayı başında çapraz bağları kopan Selim'in yeni sezona yetişeceği öğrenildi. Tecrübeli isim, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Toplam 169 maçta forma giydi 30 gol, 14 asist yaptı.
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