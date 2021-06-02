Hatayspor’a golcü kanat

Hatayspor, 3. Lig ekibi Ofspor’dan 23 yaşındaki sol açık Osman Şahin ile 5 yıllık imza attı. Genç futbolcu, 3. Lig’de 32 maçta 13 kez ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan bordo-beyazlılar, K.Gümrük’ten kaleci Aykut Özer’le de görüşmelerini sürdürüyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki eldiven, geçtimiz sezon 10 karşılaşmada görev aldı.
Hatayspor, 3. Lig ekibi Ofspor'dan 23 yaşındaki sol açık Osman Şahin ile 5 yıllık imza attı. Genç futbolcu, 3. Lig'de 32 maçta 13 kez ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan bordo-beyazlılar, K.Gümrük'ten kaleci Aykut Özer'le de görüşmelerini sürdürüyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki eldiven, geçtimiz sezon 10 karşılaşmada görev aldı.