Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: 'yi kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda 'de mücadele edecek olan , transfer çalışmalarında gaza bastı. Mavi-lacivertliler, bir dönem ve formaları da giyen ile anlaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 08:58
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

. Lig'de şampiyon olarak adını 26 yıl sonra 'e yazdıran , flaş bir isme imza attırdı. Sabah'ın haberine göre ülkemizde , , ve 'te oynayan Senegalli orta saha, 1 yıl boyunca için ter dökecek.

Son olarak ekibi Al-Ain'de forma giyen Ndiaye, kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dayken 2017-18'in devre arasında 16 milyon euro bonservisle 'ye imza atmıştı.

SON DAKİKA