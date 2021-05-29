Son dakika spor haberleri | Nihat Özdemir resmen duyurdu! Küme düşme kalkacak mı? Fırat Aydınus devam edecek mi?

Geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını ifade eden Özdemir, bu nedenle kulüpleri dinleyerek oybirliğiyle küme düşmenin kaldırıldığını ifade etti. Özdemir; "Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık." ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME KALDIRILMAYACAK

"Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın"