Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen 3 takıma tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum. pic.twitter.com/f32uYaMRAm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2021