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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen 3 takıma tebrik!

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay için tebrik mesajı yayınladı ve başarılar diledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 00:30
Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen 3 takıma tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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